涉失信骚扰无照执业 林鼎或加控

（早报讯）涉嫌失信客户3万元和解金、骚扰前职员以及三个月内66次无照执业，律师林鼎今早（5月12日）被控，控方表示林鼎可能面对更多欺骗及失信的罪名，警方仍在调查中。

任职于Carson Law Chambers律师事务所的林鼎（57岁）面对五项控状，包括一项严重失信罪、一项非法盯梢罪，以及三项违反律师操守、触犯律师专业法令（Legal Profession Act）的罪名。

根据控状，他被指在2019年11月，私吞了一名客户在车祸民事诉讼中所获得的3万元和解金。

林鼎也被指在2020年盯梢一名在他任职律师事务所工作的女职员。

除此之外，他也被指在2021年4月1日至6月9日之间，66次在没有律师执照的情况下执业。

林鼎今早在国家法院面控。

案展7月6日审前会议

控方表示，林鼎将可能面对更多的欺骗及失信罪名，但商业事务局表示需要两个月的时间调查。林鼎聘请了代表律师，律师不反对控方的申请，法官将案件展期至7月6日进行审前会议。

严重失信若罪成，被告将面对长达20年监禁，并将可被额外被罚款。

非法盯梢若罪成，被告将可被判坐牢长达12个月，或罚款不超过5000元，或两者兼施。

触犯律师专业法令若罪成，被告将面对长达6个月监禁，或罚款不超过2万5000元，或两者兼施。