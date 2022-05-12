工商总会提九建议应对服务业人力短缺

（早报讯）新加坡工商联合总会提出九项建议，以应对本地生活服务、环境服务，以及房地产与设施管理服务等领域出现的人力短缺情况。

工商总会今天（5月12日）推出政策建议书，列出企业、商会与商团、政府机构、工会和高等教育学府等主要利益相关者应如何应对服务业人力短缺的建议。工商总会指出，随着边境重新开放以及旅游、社交和商业活动恢复，从事服务业的企业也应借此机会扩大规模，利用需求促进增长。

在咨询各大商会与商团后，工商总会总结出各领域取得可持续和具包容性增长的三个主要成功因素，分别为招募人才、团队合作以及规则制定。

在招募人才方面，工商总会建议劳资政三方合作伙伴应积极协调劳动力部署，让从事疫情相关工作的员工如安全管理大使加入生活服务业。

此外，企业也应加强生活服务、环境服务和房地产与设施管理服务等工作的价值主张，包括提供灵活工作安排。企业和商会与商团也应同全国职工总会和高等教育学府合作，加强职场培训和技能提升项目。

在团队合作方面，工商总会认为商会与商团应促进跨界合作，以达到更好的营运效率和资源分配。企业可带头成为领头羊（Queen Bees），建立价值链和能力，大规模提升所属领域的劳动力，企业也可通过以成果为导向的模式，整合房地产与设施管理服务的资源需求。

在规则方面，工商总会建议劳资政三方合作伙伴应细化商业活动的分类，尤其是服务领域，以制定针对性的政策来应对具体问题。当局也扩大工作准证持有人的非传统来源地职业清单，以涵盖环境服务业的基本员工，并扩大非传统来源国的名单，让客工来源地更加多样化。

工商总会也建议政府应协助企业招募参与生活服务、环境服务和房地产与设施管理服务相关培训计划的国际学生和应届毕业生。

工商总会指出，随着本地经济在复苏和增长方面站稳脚跟，各方须共同努力，协助企业和整体经济抓紧眼前机会。服务业的商会与商团正同相关政府部门合作，推出具针对性的举措和政策以解决影响运营、服务水平和等候时间的人力短缺情况。