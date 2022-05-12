来临卫塞节长周末 两陆路关卡料拥堵

（早报讯）卫塞节长周末将至，兀兰和大士关卡预料会出现交通拥堵情况。移民与关卡局吁请出行公众提前规划好行程，尽量避开繁忙时段通关。

今年的卫塞节落在星期天（5月15日），隔天星期一为补假，公众因此可从星期六起连休三天。自新马边境上个月起重开后，不少公众都趁长周末往返两国。

移民与关卡局今天（12日）发出文告说，预计出境的高峰时段为星期五（13日）下午3时至晚上11时59分；星期六（14日）早上6时至10时，以及下午4时至晚上9时。入境高峰时段则是星期天（15日）下午5时至下午7时，及下星期一（16日）下午1时至晚上11时59分。

根据过往的经验，移民局说，2019年卫塞节长周末期间，出境公众的等候时间近三个小时，开车来新的入境者，则须等上一个小时。

移民局建议旅客出行前，先通过One Motoring网站，或是快速公路监察与提示系统（EMAS）查询最新路况。移民局也会在面簿和推特上，发布兀兰和大士关卡的最新情况。

移民局提醒，驾驶新加坡注册车辆的公众须遵守“四分之三缸油”条例，违例者除了无法出境外，也可罚款500元，或被控上法庭。

移民局鼓励旅客善用往返新柔长堤和第二通道的跨境巴士服务，避免开车前往马来西亚。

文告说，当局会采取必要措施，在安全为首的情况下，确保旅客能顺利通关。他们也会与交通警察合作，在通往关卡的道路维持秩序，该局呼吁旅客遵守交通规则，及在通关时配合关卡人员指示。