王瑞杰：灵活工作将成常态 “绿领”职业也会增加

（早报讯）冠病疫情加速了改变的步伐，除了影响工作方式，也让社会规范和人们的工作偏好出现变化，接下来灵活工作将成为常态，“绿领”职业也会增加。

亚洲资源科技节今天（5月12日）进入第三天。科技节的其中一个项目“亚细安未来工作”大会上午举行开幕式。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰发表开幕演讲时指出，灵活工作安排并不是新鲜的概念，但它在冠病疫情期间获得了巨大的支持，因为这些安排让员工平衡事业和个人需要，尤其是有看护需求的群体。

另一方面，也有更多雇主重视这些安排，将它视为提高生产力以及保留或吸引更多人才的手段。

冠病疫情也让平台工作者获得关注。王瑞杰说，平台经济显著增长，部分原因是电子商务和餐饮配送繁荣发展。平台工作虽为劳动力市场提供更大的灵活性，但也对员工的保护和职业道路产生负面影响。

他强调：“随着越来越多人倾向于从事这类工作，我们需要考虑如何保护他们和提供社会保障。各国为平台工作者提供支援的方式各不相同，我们也在考虑根据国情加强对这些人员的保护。”

王瑞杰也指出，继数码浪潮之后，职场对绿色技能的需求会高涨，“绿领”职业会增加。

他说：“随着时间的推移，几乎所有的职业岗位都会带上绿色，就好像现在的数码素养（digital literacy）一样，绿色素养（green literacy）有可能是未来工作的一项基础技能，绿色技能浪潮的潜力是巨大的。”