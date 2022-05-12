发贴文指女子“求助无门” 社运人士吴家和接获更正指示

（早报讯）在面簿贴文称有女子急需经济援助却求助无门，让人误以为政府机构不知有这起个案或坐视不理，社运人士吴家和今天（5月12日）接获防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处的更正指示。

今年4月24日，社运人士吴家和（Gilbert Goh）在面簿贴文称，他接到A女子的求助，对方说她急需经济支援，却找不到可提供她和伴侣成人尿片、交通费和食物的援助。

针对这则贴文，社会及家庭发展部今天发文告说，A和伴侣每月从政府和不同机构得到各种支援，总额超过2000元，包括现金、租金、服务与杂费（S&CC）、水电费和公共卫生方面的援助。

当局指贴文制造不实印象，让人以为社会及家庭发展部和其他机构，没提供任何援助给她和伴侣，“不知有这样的个案或坐视不理”。

社会及家庭发展部因此通过POFMA办事处，向吴家和发出更正指示。

文告说，确保信息属实是重要的，假信息有损公众的信心，使公众对社会及家庭发展部和其他机构给予贫困家庭方面的支援产生误会。

除了社会及家庭发展部，A和伴侣也获得护联中心、新加坡回教理事会、陈笃生医院、太和观家庭服务中心＠麦波申和家护基金的援助。

A女子自2015年6月就是社区关怀计划（ComCare）长期受益者，每月获援助金，从没中断。她最后的援助期是从2021年12月至今年4月，本月再获得延长至今年8月，援助金额也增加了。

此外，自2015年6月起，她的伴侣也得到不同时期的援助，最后一次的援助期是从去年10月至今年3月，今年4月再延长到今年9月。

文告说，A在吴家和上载贴文前，并没向当局要求更多支援。

吴家和今天上午10时许已在涉事贴文附上更正指示。