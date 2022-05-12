本地股市周四午盘跌0.76%

（早报讯）本地股市今早（5月12日）延续过去几个交易日的疲弱表现，下跌约0.7％，反映投资者投资情绪依然谨慎。

新加坡海峡时报指数周四开市走低，一度回升10点收复失地，但又迅速回落，截至中午12时报3201.5点，下跌24.57点或0.76%。

早盘最高达3216.73点，最低3198.05点，成交量7亿2851万股，成交额6亿3849万元，上升股154只，下跌股245只。

今早最活跃股票为胜科海事（Sembcorp Marine)，约5757万股转手，早盘股价报0.098元，上扬0.1分或1.03%。

区域股市方面，主要股市因担忧高通胀而下跌。日本股市跌0.3％，澳大利亚股市也跌0.7％、韩国股市大致持平。至于香港和上海股市，前者跌0.7%，后者则上扬0.2％。

美国隔夜股市周三下跌，因为新数据显示，上个月的通胀率虽然有所缓解，但是仍高于预期，使市场再次担忧美联储可能采取的举措，同时延长了对股市的利空影响。

道琼斯工商指数跌1%，纳斯达克指数大跌3.2%，标普500指数滑落1.6%。

安联全球投资公司（Allianz Global Investors）的全球股票首席投资官姆索纳夫（Virginie Maisonneuve）表示，就股市来说，它已呈下滑迹象，在股票定价方面预料有一个大重设。"只不过现在投资者面对的最大问题是，通货膨胀将涨到什么水平？”

兴业证券（RHB）今早发布报告，列出它推荐的20只小型股（small cap）股票，当中，消费类公司占比最大（30%），其次是房地产投资信托（20%）、油气与大宗商品（15%），以及科技行业（15%）。

就消费类公司方面，报告推荐的股票有长信传媒集团（G.H.Y Culture & Media）、达辉（Delfi）和大中酒店（Grand Central Hotel）等。

报告说：“我们预计，随着越来越多的人接种疫苗和全球旅行恢复，消费支出、群众活动和旅游业将继续回升。因此，长信传媒、达辉和大中酒店等公司可能会从中受益。”