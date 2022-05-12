新加坡将于2029年主办第35届东南亚运动会

（早报讯）越南河内东运会今天（5月12日）开幕，在当地举行的东南亚运动会联合会理事会会议上，新加坡获颁2029年第35届东运会的主办权。

新加坡在理事会议上提出主办第35届东南亚运动会的意愿，并获得理事会批准。

我国曾四次举办过东南亚运动会，包括2015年第28届的东运会；有鉴于此，政府计划在七年后再次举办这项两年一度的区域性体育盛事。

新加坡奥理会主席陈川仁说：“很高兴能再次在新加坡举办这一知名的区域性体育赛事。东南亚运动会为新加坡和邻国留下了特别深刻的回忆和体验。在赛场上所体现出的拼搏精神和结下的友情都含有深刻意义，新加坡很高兴能再次主办第35届东南亚运动会，重温这些时刻。”

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉也在社交平台上分享了这份喜悦。他说：“我期待着第35届东南亚运动会成为新加坡的又一个关键时刻，因为我们的运动员将在主场、在国人的大力支持下，与本区域的优秀运动员展开竞争。这也是展示我们的热情好客、并进一步加深与东南亚邻国之间关系的好时机。”

我国曾于1973年、1983年、1993年和2015年四次举办过东南亚运动会。在2015年的东运会上，我国参赛者硕果累累，获得历史性的259枚奖牌，其中包括84面金牌、73面银牌和102面铜牌，在奖牌榜上名列第二。

理事会议上也宣布马来西亚将举办2027年第34届东运会。