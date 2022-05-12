醉酒闯工地纵火 青年被判监

（早报讯）在朋友家喝了几杯酒之后，原本打算搭地铁回家的青年，途中却闯入三家建筑公司的工地搞破坏，还纵火烧毁一个办公室，导致其中一家建筑公司蒙受上万元损失。

来自印度的被告帕德拉（24岁）面对八项控状，包括擅闯、恶作剧纵火和蓄意伤人的控状。他今天（5月12日）承认其中三项，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢六个月又一周。

受害的三家建筑公司分别是中国交通建设股份有限公司、中国铁建十一局集团新加坡分公司和中国土木工程集团新加坡分公司。三家公司分别获得陆路交通管理局颁发总值数亿元的铁路或交通工程合约。

根据案情，被告去年12月4日到朋友住家聚会，酒喝多了开始大声嚷嚷，朋友在当晚11时便叫被告回家。

朋友担心被告惹事，曾主动要帮被告叫私召车，但被拒绝，被告当时告诉朋友自己要搭地铁回家。

被告走向文礼地铁站时，半途突然闯入位于裕廊西64街的工地，上述三家建筑公司的工人当时正在工地里施工。

被告首先看到一辆停放在工地的车子，二话不说就把车子的侧镜砸坏，接着跑到一家建筑公司的办公室外破坏两辆脚踏车、三个冷气压缩机、三台自动贩卖机和一个饮水机等。

被告意犹未尽，跟着又砸坏另一家建筑公司的玻璃门，闯入办公室破坏神台、圣诞树装饰、自动贩卖机、扫描仪和塑料栏杆，甚至拿出打火机点燃会议室的家具。火势在民防人员赶到之前自行熄灭，可是好些家具还是被烧毁，造成1万8000元的损失。

一名客工当时听到嘈杂声，赶紧找来另外两个同事帮忙。其中一人拨电报警，另一人上前阻止被告离开，结果反遭被告打伤手臂。

被告打人后立即跑出工地，拦下一辆德士企图逃跑。

三名客工见状冲上前拦下德士，被告下车拔腿就跑，幸好警方及时赶到制伏被告，将他带回警局调查。被告事后被检测出每100毫升血液中含有52微克酒精。

律师代为求情时表示，被告来新加坡升学，案发时因为喝醉酒一时反常犯案，恳请法官轻判。

法官下判时同意控方立场，并表示恶作剧纵火是严重罪行，被告也造成相当大的损失，须严惩以儆效尤。