窜改官方信件及盗取资料骗近200人 农粮局前职员判监

（早报讯）盗用并窜改官方信件，误导养狗人士在更新狗牌时把相关费用转进自己的PayPal户头，农粮与兽医局前职员连骗14人，被警方调查时都还丝毫不收敛，又再盗取信用卡资料盗走172人的血汗钱。

行骗长达五年的沙哈迪（Mohammad Shahid，40岁）今天（5月12日）承认49项欺骗、未经授权情况下获取电脑资料等罪名。法官把另外151项罪行纳入考量之后，判他坐牢65周。

案情显示，被告于2014年至2015年在农粮与兽医局（动物与兽医事务组前身）任职行政助理，负责提醒公众准时更新狗牌和支付相关费用。

被告因职务的关系可以取得相关的官方信件，但他却因此萌生贪念，窜改官方信件，让公众通过“PayPal支付相关费用时，在不知不觉的情况下把钱转进被告的PayPal户头。

被告也登入资料系统，下载公众的个人、狗牌和宠物狗品种的资料，并把这些细节添加在信件内，让公众信以为真。他还偷了印有农粮与兽医局信笺的信封，把窜改过的信放进信封，亲自寄给26人。其中14人上当，各自付了90元到被告的户头。

庭上揭露，有公众收到信后起疑并报警，被告因此遭警方调查。他过后丢了工作，但他丝毫不收敛，继续换了干案手法行骗。

2017年12月，已在加油站当收银员的被告与一名网友共谋干案。顾客把信用卡交给被告付款时，他会偷偷把信用卡拍下。网友跟着会到暗网（dark web）截取其他信用卡资料，把资料综合起来干案。

两人一共盗取了百多张信用卡资料，被告把这些信用卡链接到他设立的百多个PayPal户头，再设置户头每月定期转账至他与网友的15个PayPal户头。为了掩盖踪迹，他们还为这15个户头取了与银行有关的名字，让受害者以为他们在定期付钱给银行。

共有172人的信用卡资料被盗用，被告从信用卡骗局骗得1万7000元。有公众三年后才发现不妥，通知银行及报警，商业事务局人员介入调查后才揭发了被告。

代表律师求情时表示，被告已对为更新狗牌付款的14名受害者作出全额赔偿。但控方强调，被告害了近200人，且每次都利用职员的身份行骗，背叛信任且预谋干案，理应严惩。