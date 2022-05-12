倒卧公寓底层 女子疑梦游爬窗坠楼身亡

（早报讯）在本地工作13年的菲律宾籍女子（38岁），清晨被发现倒卧在公寓底层。调查官推测她事发时在梦游的情况下，爬出10楼单位窗口，坠楼身亡。

验尸庭今天（5月12日）针对死者露丝（Ruth Dalumpines Dulfo）的死因展开研讯。

这起事件发生在2021年6月7日早上7时05分左右，地点是马林百列路的礁湖园（Laguna Park）公寓。死者当时被发现倒卧在底层，当场死亡。

调查官供证时指出，死者在新加坡生活长达13年，生前在上述公寓的10楼单位租房。

事发前一晚，死者与五名室友和两名朋友在单位内喝酒聚会，死者当时看起来意识清醒。室友后来陆续回房睡觉，两名朋友则在客厅留宿。

据其中一名朋友描述，他在事发当天凌晨约3时至4时入睡时，只剩下死者还未睡，她当时还在查看手机，不料几个小时后她就被发现倒卧在公寓楼下。

她坠楼前曾发短信慰问母亲，当天还说好要转账2万比索（约540新元）给家人，作为在菲律宾置产的首付，但她没有转账。

死者生前工作的餐馆老板也透露，事发前，死者一反常态将薪水全数寄回国。

朋友们则形容死者性格乐观，她的日记本中也未发现任何寻死的念头，但她的手机和平板电脑都设有密码，警方还需时间调查这些电子设备。

妹妹：死者曾梦游至少三次

远在菲律宾的妹妹告诉调查官，死者早前梦游至少三次，曾在梦游时走到走廊和下楼，甚至作势要如厕。

一名男室友供证时也说，他2021年某天早上目睹死者睡眼惺忪从储藏室离开，死者当时表示不清楚自己为何会跑到储藏室睡觉。

专门研究梦游的神经科医生供证时说，患有梦游症的人有可能会在梦游时做出较复杂的举动，例如爬窗或开车。她也举例，美国曾发生男子梦游时开车到岳母家行凶，把岳母杀害。

梦游是当事人睡着后，在毫无意识的情况下作出的行为，因此须确认死者事发前是否处于睡眠状态。虽然没有人目睹死者入眠，但根据现有的情况，死者相信睡着后进入梦游状态。

医生也说，一般梦游发生在年轻人身上，压力也可能对原本就患有梦游症的人带来影响。至于酒精是否引发梦游，医学界对此得出不同的结论。

调查显示，死者的单位内三处设有窗口，位于客厅和厨房的窗口通常是敞开的，但平时关闭的厕所窗口却在事发当天打开，而沐浴用品也撒落一地。

警方事后从窗口的把手和窗沿采集样本，经化验证实是死者的脱氧核糖核酸（DNA）。

根据调查，窗沿距离厕所地面约1.7公尺，窗口的宽度和高度则分别是67公分和50公分，而死者身高1.45公尺，体重约48公斤。

调查官对此排除他杀的可能，并推测死者是在梦游时，站上沐浴间的水龙头，再爬窗坠楼而亡。

验尸官择日发表研讯结论。