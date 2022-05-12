本地冠病确诊病例近日增加 但不是新一波疫情

（早报讯）本地冠病确诊病例连日来呈上升趋势，但没有证据显示这是新一波疫情。

卫生部长王乙康今晚（5月12日）在面簿贴文说，社区病例逐渐增加，但并不是每隔几天就翻倍。因此，没有证据显示出现了新一波疫情。

他解释：“考虑到我们自4月26日，几乎完全开放了社交活动，这一增长也在意料之中。”

王乙康指出，大多数的病例只出现轻微症状，并在家中顺利地康复。本地医院和加护病房也没有更多重症冠病病例。

“接种冠病疫苗和从过去的感染中康复，令我们对冠病病毒有了很强的抵抗力。因此，我们应该能渡过这次病例增加现象，不必调整目前的安全管理措施。”

王乙康也提醒，大家在享受放宽后便利的当儿，也不能放松警惕，并且应该继续时刻履行个人和社会责任。

我国今天新增3645起冠病病例，重症病患从32人增至37人，其中30人需要输氧，七人在加护病房。今天也新增三起死亡病例。

根据卫生部网站今晚更新的数据，今天的新增病例比昨天少245起。新病例中，3498起是本土病例，147起从境外输入。

每周社区病例增长率则从昨天的1.76滑落至1.49，连续五天高于1，意味着过去一周的社区病例有所增加。

目前有265名冠病病患住院，比昨天多19人。过去一天有2415人出院或完成隔离。

截至今天中午，本地确诊病例累计123万2559起，死亡病例总计1361起。