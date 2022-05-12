男子图走私小狗和电子烟弹 关卡被截查

（早报讯）执法人员拦截一辆马来西亚注册卡车，从车上搜出17只小狗和8520个电子烟弹。

移民与关卡局今晚（5月12日）在面簿贴文说，执法人员是于5月9日，在大士关卡截查一辆运送混凝土版模进入新加坡的马来西亚注册卡车时，从临时床位底下和车头顶舱搜出17只小狗，20瓶阿奇霉素（Binozyt）和8520个电子烟弹（refill pods）。

马来西亚籍司机和同伙目前正在协助国家公园局和卫生科学局调查。17只小狗事后也被送往国家公园局动物检疫中心进行隔离观察，以确认它们的健康情况。由于案子正在进行中，这群小狗未能被领养。

移民与关卡局指出，保障边境安全是当局的首要任务。不法之徒可能使用类似的方式走私违禁品。当局将继续进行安全检查，防止任何人非法携带违禁物品进入本地，确保我国的安全。

移民与关卡局也借此提醒公众需要国家公园局批准才能进口宠物。公众应该只从合法的商店购买或领养宠物。走私到新加坡的宠物的来源和健康状况不明，可能会将外来疾病带入本地。