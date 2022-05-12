珍宝餐饮集团上半年营收增9.2％

（早报讯）珍宝餐饮集团（Jumbo Group）截至3月底2022财年上半年集团营收同比增加9.2％至4960万元，并取得540万元的息税折摊前盈利（EBITDA），净亏从一年前的430万元扩大至450万元。

集团周四（5月12日）晚发布业绩时表示，尽管出现了复苏的早期迹象，但预计通往正常化的道路还需要一些时间。董事会倾向于保守，并保存流动资金直到业务量稳定以及营运现金流恢复到一个健康、舒适的水平为止。因此，2022年上半年将不会宣布中期股息。

集团的新加坡业务的上半年营收，在国记云吞面新店和珍宝经典等品牌带动以及旗舰珍宝海鲜餐馆营收增长下，同比增加14.3％至3000万元。中国业务的上半年营收同比增加11.7％至1690万元，因为在北京环球影城新开的珍宝海鲜餐馆对营收作出贡献。

新加坡的防疫措施在4月26日已放宽，集团表示将有助提振业务，并且已经看到珍宝海鲜餐馆和醉潮膳的人流和营收增加。

珍宝集团总裁兼执行董事黄建铭说：“我们乐观地认为，业务表现将继续改善。我们正在加强我们的核心业务，为企业和旅游活动的预期增长做好准备。”

不过，集团在文告中警惕中国的疫情，尤其是上海和北京，集团在中国的店面多数在这两个城市。中国业务的营收已显著下跌，并预料继续缺乏生气直到这些大城市的疫情稳定下来。

珍宝餐饮集团周四股价下跌3.45％，闭市报0.28元。