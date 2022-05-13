李显龙总理鼓励亚细安国家加入印太经济框架

（早报讯）新加坡总理李显龙敦促美国在数码科技、贸易便利化、供应链和培训等新兴领域和亚细安加强合作，并鼓励亚细安成员国加入美国推动的“印太经济框架”。

在华盛顿访问的李总理和部分亚细安成员国领导人于美东时间12日下午（新加坡13日凌晨）出席美国—亚细安商业理事会和美国商会的活动，与美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）及商界人士交流。

李总理在活动上发言时敦促美国逐一邀请亚细安成员国加入印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）。但他也提醒，这个框架必须具包容性，并能为成员带来实质利益，才能吸引更多国家参与。

李总理建议：“IPEF应该包含数码与绿色经济，以及基础建设领域的合作，因为区域国家对这些议题有强烈的共鸣。”

此外，总理也呼吁美国和东南亚加强在人力资源发展方面的合作，以及共同提高供应链的韧性。

美国总统拜登去年10月宣布探讨通过IPEF，与区域伙伴一起针对共同关注的领域制定贸易规则，包括贸易便利化、数码经济、供应链韧性、脱碳和清洁能源，基础建设和劳工标准等。

更多有关IPEF的细节相信会在这两天举行的亚细安—美国特别峰会上披露。IPEF被认为是美国扩大它在印太地区经济影响力的举措，以弥补美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）而留下的空白。但由于IPEF更多专注于制定规则，而不是开放市场，部分学者认为，这个框架很难吸引东南亚国家加入，因为框架制定的一些标准对发展中经济体而言可能门槛太高。

李显龙总理与美国总统拜登在白宫门前合影。（通讯及新闻部）

美国多个商业代表团将赴东南亚考察

自拜登政府上台后，美国更积极寻求加强和亚太地区的安全和经济联系，并先后和菲律宾、新加坡和马来西亚签署协议，分别在数码科技、先进制造业和供应链等方面合作。

其中，新加坡和美国今年3月正式建立美国—新加坡增长与创新伙伴关系（US-Singapore Partnership for Growth and Innovation，简称PGI），合作领域包括人工智能框架、先进制造业和网络安全。

雷蒙多周四在活动上致辞时说，这项计划有了很好的开始。她也邀请其他亚细安成员国加入。

雷蒙多也宣布，下来一年将陆续率领多个商业代表团到东南亚参访，包括9月的医药领域代表团，10月则有先进制造业代表团。

美国政府最大规模的商业代表团与对话会也将于明年拉队到泰国，而后续程到另外五个亚细安国家考察。

此外，雷蒙多也宣布，美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）国际研究学院将开办课程，为亚细安成员国的公务员提供培训。

美国在上世纪七八十年代，有不少这类培训计划，供东南亚国家各界的年轻领袖到美国交流，但后来都逐一停办。

雷蒙多说：“我急切地希望大家携手推动对你们国家经济和美国双方都有利的具体项目。我们致力于支持亚细安的核心地位，并与各位合作深化双方关系。”

（视频由通讯及新闻部提供）