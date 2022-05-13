（早报讯）投资者对通货膨胀和利率上升的情况，以及乌克兰战争升级感到担忧，道琼斯工商指数跌0.33％，标普500指数也跌0.13％。纳斯达克指数则上升0.06％。

亚太股市方面，日本股市今早（5月13日）开盘上升1.05%，韩国和澳大利亚股市分别上涨1.18%和1.13%。

新加坡海峡时报指数昨天显著下跌60.89点或1.89％，闭市报3165.18点。本地股市全场成交量20亿9000万股，总额19亿9000万元。上升股149只，下跌股418只。

瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲尔（Mark Haefele）预期，在未来几个月内，通胀数据仍会是政策制定者和投资者关注的问题。工资快速上涨和强劲的需求可能会导致服务价格持续高涨，迫使美国联邦储备局在商品价格稳定下来的情况下继续加息。

以下是今天（13日）值得关注的股票：

1.新加坡邮政（Singapore Post）今早开市前发布截至3月底的半年和全年业绩。半年净利同比增加188％至4806万元，营收上扬34％至9亿3419万元，这主要是因为物流业务的贡献增加。集团去年11月把澳大利亚物流公司Freight Management Holdings（FMH）的持股额增至51%。集团建议派发每股1.3分终期股息。

2.新科工程（ST Engineering）今年第一季营收同比增长13％至20亿元。当中，商业宇航的表现最强劲，上扬22％至6亿7400万元，因为边境逐步开放、对客机改装（PTF）的需求强劲、对保养、维修与翻修（MRO）的需求逐步复苏等。集团将派发每股4分中期股息。

3.益资源（First Resources）今年第一季净利同比大增逾7倍至7360万美元（约1亿零300万新元）。集团指出，今年第一季的平均售价上升，是业绩表现改善的主要原因。

4.云顶新加坡（Genting Singapore）昨日闭市后发布业务报告。截至3月底第一季净利同比扬升17％至4038万元，营收同比增加13％至3亿1450万元。

5.珍宝餐饮集团（Jumbo Group）截至今年3月底的半年净亏损从428万8000元扩大至447万5000元，营收则增加9.2％至4959万元。

6.华丰股份（Hwa Hong）今早开市前要求暂停交易，称稍后会宣布消息。