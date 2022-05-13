亚太股市全线反弹 海指截至中午涨1.1％

（早报讯）尽管隔夜美国股市波动，亚太股市今早（5月13日）仍全线反弹，本地股市也高开高走。

截至中午12时午休，新加坡海峡时报指数上涨34.73点或1.1％，报3199.91点。整体股市交易量7亿零369万股，交易总值6亿9940万元。全场有277只上升股，下跌股有121只。

占海指权重最大的本地三只银行股今早全面上涨，大华银行（UOB）上涨1.5％至28.5元。星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）分别起1％和0.68％，报31.37元和11.78元。

区域股市方面，日本、香港、台湾和韩国股市，今早分别上涨2.45％、2％、1.31％和1.72％。

马来亚银行证券股票经纪范军接受《联合早报》访问时指出，继旧金山联邦储备银行总裁戴利（Mary Daly）表示没有理由在接下来两次会议上改变加息50个基点的进程后，隔夜美国股市在尾盘上涨。然而，道琼斯工商指数仍连续六个交易日收低。

他说，本地股市与香港、日本和上海等其他区域股市一同上涨。从技术分析来看，海指昨天从近期高点下跌了8.3％，几乎抹平了今年来的涨幅。海指在250天和200天移动平均线之间的水平，即3202点至3218点区间，这是目前的阻力水平。

“如果海指能在接下来几天反弹到3202点至3218点上方，我们谨慎看待海指的看涨前景；若进一步下跌的话，可能会先试探3月8日的低点，即3128点，关键支撑位在3040点附近。”

个股消息方面，新科工程（ST Engineering）今年第一季营收同比增长13％至20亿元。当中，商业宇航的表现最强劲，上扬22％至6亿7400万元，因为边境逐步开放、对客机改装（PTF）的需求强劲、对保养、维修与翻修（MRO）的需求逐步复苏等。

物流业务的贡献增加，带动新加坡邮政（Singapore Post）截至3月底的全年净利增长74.5%至8310万元，营收增加18.6%至16亿7000万元。