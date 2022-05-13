肃毒局破获市值逾119万元毒品 逮捕102人

（早报讯）肃毒局展开为期五天全岛肃毒行动，起获市值119万5000元毒品，逮捕102人。在其中一起行动中，肃毒员起获超过20公斤大麻，这也是今年在单起行动中破获最多大麻的贩毒案。

中央肃毒局今早（5月13日）在记者会上透露，肃毒局自本月9日至13日在全岛展开为期五天的扫毒行动，突击地点包括宏茂桥、武吉巴督、杨厝港等，共有102人涉毒被捕，其中年纪最轻的是一名只有17岁的新加坡籍女子。

在本次执法行动中，当局人员共起获6.227公斤海洛英、724克冰毒、20.438公斤大麻、3克新化合致幻药、一颗爱它死药丸、两瓶疑含羟基丁酸钠（GHB）的液体及16颗美沙酮（Methadone）药丸。

这批毒品的黑市价格是119万5000元，足以让2960个吸食海洛英的瘾君子、410名冰毒吸食者及2910名大麻吸食者用上一整个星期。

5月11日，肃毒员在明地米亚路及布莱德山一带的一次行动中逮捕三人，并起获超过20公斤的大麻。据了解，这是2022年，在单起行动中破获最多大麻的一次。

当晚，肃毒局人员在明地米亚路附近逮捕一名57岁新加坡籍男子，起获少量的海洛英和3200元现金。同晚，肃毒局又在同一地点的一间住宅单位内逮捕一名65岁新加坡籍男子，执法人员从单位内起获821克海洛英和16颗美沙酮（Methadone）药丸。

当局人员顺藤摸瓜，随后在布莱德山附近的一处公寓底层逮捕一名24岁的马来西亚籍男子，并从他身上起获952克海洛英和4093克大麻。过后男子被押送至他的藏身之所，起获包含共4298克的七包海洛英，及1万6306克共16包的大麻。

这一单起案件中共起获的毒品总值103万9000元，足够2900名大麻吸食者和2900名海洛英吸食者用上一周。

另一起在5月10日展开的突击行动中，肃毒员在马林弯一间组屋单位内逮捕一名涉嫌贩毒的54岁男子，从单位搜出624克冰毒、一颗爱它死药丸和一些吸毒用具。同一天，一名25岁男子和58岁男子也因涉毒在附近被捕，前者跟54岁的落网男子是父子，后者则被发现拥有8克冰毒和吸毒工具。

肃毒局在5月10日破获的冰毒市值13万元，足以满足370人一星期的需求。

按照滥用毒品法令，凡走私超过15克海洛英、或超过250克冰毒，或超过500克大麻，罪名一旦成立将可判死刑。

目前针对所有涉毒案件的调查仍在进行中。