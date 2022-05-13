不满对方石头砸车窗 男子反击重伤友人

（早报讯）不满友人砸碎车窗，男子拿“利器”下车袭击，导致对方全身多处重伤，肝脏也受创，被判入狱三个月又两周。

39岁的被告惹都安努尔昨日（5月12日）在庭上，承认严重伤害36岁的赛义德慕达法。被告在庭上揭露，他是一名提供豪华车（limousine）载送服务的私召车司机。

根据案情，去年4月15日，被告载着一名女性友人，也就是受害人的妻子回家。他们当晚11时左右抵达实龙岗北1道的一个停车场，并在那里谈话。大约半小时后，受害人开着小型货车到场，尝试打开被告的车门，但车门已上锁。于是，他便开始敲打车窗，要被告下车，但被告并未理会。

受害人的情绪变得越来越激动，开始击打并试图打破驾驶座的车窗，结果打破了侧视镜。随后，受害人捡起一块石头，直接朝挡风玻璃镜和驾驶座的车窗扔去，砸碎车窗。

这时，被告拿着“利器”下车，两人发生冲突，他致伤了受害人，导致对方多处受伤，被送往邱德拔医院。

受害人的腹部、胸口、下巴、手臂、手掌和颈背都有深度割伤，最长的伤口有16公分，肝脏也受创被割伤，导致他34天无法工作。

受害人早前已在恶作剧罪名下被判处七周监禁。被告则面对蓄意伤人导致他人重伤的罪行，昨日被判坐牢三个月又两周。