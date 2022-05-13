胡秀惠为烧伤客工饯行

（早报讯）冲入火海欲救未婚夫而被严重烧伤的“空姐歌手”胡秀惠，住院期间结识在大士工业区爆炸案中受伤的客工，两人互相打气，如今对方即将返回孟加拉，胡秀惠请他到家里吃饭，为他饯行。

《新明日报》之前报道，胡秀惠去年2月13日在丹戎巴葛致命车祸中为救未婚夫，冲入火海严重烧伤。

她在中央医院烧伤病房留医期间，结识了隔壁房的侯赛因·吉图（Hossain Jitu，33岁），吉图是去年2月24日大士厂房爆炸案的其中一名受伤客工，这起事故导致三死七伤。由于当时胡秀惠伤势严重，每天只能躺在病床上，吉图经过她的病房时都会和她打招呼，为她加油打气，让她暖心。

胡秀惠受访时表示，母亲在她住院期间，每天都会带食物来探望，有时也会买些蛋糕给吉图。吉图出院当天跟她交换联系方式，两人之后保持联络。最近，吉图称自己即将回孟加拉，她因此邀请他到家里用餐，为他饯行。

胡秀惠说，他们前天（5月11日）在家里吃了披萨，也聊了烧伤康复的情况，大家聊得非常愉快。“吉图也告诉我，他很喜欢新加坡，希望能回来工作，但可能拿不到工作签证，所以打算先回孟加拉做点小生意。”

无法复出唱7月歌台

胡秀惠也透露，她的康复状况良好，但今年还得进行几个小手术，所以不打算在今年的7月歌台复出。

上月底，胡秀惠还在医院做重建手术，最近才出院，今年她还得再经历几次重建手术，康复之路十分漫长。

《新明日报》早前报道，胡秀惠全身烧伤80%，住院四个月后于去年6月出院。她去年12月通过Instagram限时动态表示，截至当时已经历了多达32场手术，还感染肺炎。

她当时也说：“如果时间可倒流，我还是会这么做。我从来没有后悔试图去救他。”

客工全身烧伤54%，胡秀惠表示，吉图目前还在等公司替他订机票返回孟加拉，他的伤不影响身体功能，手脚也没问题，回乡后能正常工作。

她也打趣地说：“其实我的伤比他还重，他已没什么大碍。”