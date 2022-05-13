新款冠病疫苗18日起施打 公众即日可上网预约

（早报讯）想接种Nuvaxovid冠病疫苗的公众，即日起可以上网预约到全岛20家指定公共卫生防范诊所，或设在前碧苑中学位于新民径的旧校舍的检测兼疫苗接种中心接种这款疫苗。

卫生部今天（5月13日）下午发文告时说，未接种任何冠病疫苗的18岁及以上公众，如果想接种Nuvaxovid，可以上vaccine.gov.sg网站登记。当局随后将发出个性化预约链接到登记者的注册手机号码。

全岛20个公共卫生防范诊所（Public Health Preparedness Clinics，简称PHPC）将从下周三（18日）开始为公众打疫苗。碧山检测兼疫苗接种中心（Joint Testing and Vaccination Centre，简称JTVC）则会从24日开始提供这款疫苗。

Nuvaxovid冠病疫苗是我国全国疫苗接种计划下批准使用的第四款疫苗。它属于重组蛋白疫苗，与早前获得批准的两款mRNA疫苗辉瑞/复必泰和莫德纳，以及采用灭活病毒技术的科兴疫苗不一样。

我国卫生科学局2月14日宣布允许18岁及以上人群用Nuvaxovid作为基本疫苗和追加剂。不过，卫生部在文告中强调，冠病疫苗专家团仍将mRNA疫苗列为首选，因为它的效能较高，所能激发的免疫反应也更强烈。

“医学上不适合接种mRNA疫苗的公众，应该考虑接种Nuvaxovid疫苗。全国疫苗接种计划只允许不适合接种mRNA和Nuvaxovid疫苗者，接种科兴疫苗作为追加剂。”

以Nuvaxovid作为基本接种程序疫苗的公众，须相隔21天接种两剂疫苗；以它作为第一或者第二个追加剂者，则应该在接种上一剂疫苗的大约五个月之后，接种Nuvaxovid。