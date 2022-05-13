违反个人保护令家暴妻儿 44岁男子判监10周

（早报讯）五年内屡次对妻儿家暴，甚至在保释期间违反个人保护令，借着酒劲在孩子面前殴打妻子，44岁火爆男被判监禁10周和赔偿妻子50余元的医药费。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的名字和案发地点。

被告面对九项控状，包括五项蓄意伤人、两项违反妇女宪章、一项触犯防止骚扰法令和一项刑事恐吓的罪名。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告的妻子（33岁）来自越南，与前夫育有一名现年11岁的儿子。她与被告婚后又生下一个女儿，全家住在循环路的组屋。

被告在2018年首次对妻子动手，因不明原因拉扯妻子头发，推她去撞墙。

2020年6月12日晚上10时44分左右，被告和女儿坐在睡房的双层床下铺聊天。继子在爬上上铺时不小心踢到被告脸部，被告在盛怒下不断拳打当时年仅9岁的继子。妻子听闻后冲进房里拉开两人，结果也遭被告用头撞击脸部。

隔月14日，法庭批准被告妻子的个人保护令申请，但被告没有就此安分守己。短短数月后，被告在10月2日晚上10时再次施暴，拳打并掌掴妻子头部。

负责这一家庭个案直至去年底的社工，突然在今年3月30日晚上9时16分许收到被告发来的一连串手机短信。被告在短信中扬言要杀害妻子，请求社工日后帮忙照顾他的孩子。社工尝试联络被告妻子不果后立即报警，被告当晚被捕。

被告在调查期间获得保释，但他变本加厉在4月4日凌晨时分醉酒回家后，借着酒劲虐打妻子。

当时妻子和女儿在房间睡觉，被告为了叫醒妻子，不仅用力扯她的头发，还推她撞墙。被告片刻后松手离开房间，妻子迅速锁上房门，报警求助。

被告向法官求情时说，自己已知错，如今妻子又闹离婚，恳请法官对他从轻发落。