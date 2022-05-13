男病患因药物严重过敏丧命 验尸官：不幸医疗意外

（早报讯）患血管炎的男子在黄廷方综合医院接受治疗，服用两种抗生素后产生过敏反应，因并发症导致多重器官衰歇，不幸离世。

新加坡籍男子撒迪亚维鲁（Sathiavellu V Muniandy，69岁）于2020年1月15日，即入院约一个月后过世。验尸官马文德今天（5月13日）裁定事件为不幸的医疗意外。

法庭文件显示，撒迪亚维鲁自2015年就患有肉芽肿性多血管炎，这疾病可引起呼吸道、肺部和肾脏血管发炎。他通过类固醇控制病情，2019年11月也开始接受免疫抑制药物（immunosuppressants）治疗。

免疫抑制药物使患者更容易遭细菌感染，医生因此让他服用第一种抗生素Dapsone，防止细菌感染。

但约一个月后，撒迪亚维鲁出现肺炎症状，12月12日送往黄廷方综合医院治疗，医护人员为他注射了第二种抗生素Piptazo。

撒迪亚维鲁的情况有所改善，19日转到裕廊社区医院接受物理治疗，不料隔天突然发烧，又送回黄廷方综合医院。

接下来两周，他身体多处出现皮疹、嘴唇脱皮及脚肿等症状，2020年1月3日送入加护病房。医生诊断他患上史蒂芬强森症候群（Steven-Johnson Syndrome），随后加剧成中毒性表皮坏死松解症（Toxic Epidermal Necrolysis），这是可致命的严重过敏反应。

撒迪亚维鲁在加护病房住了12天，无奈病情每况愈下，他患上败血症，随后多重器官衰歇，在1月15日清晨4时45分过世。

死者的儿女对事发经过提出疑虑。她在死者入院四天后探望他时，就发现他的脸部微肿，但护士告诉死者的儿子，这只是对抗生素的“普通过敏反应”。家属在死者送往加护病房后，才得知他产生了严重过敏反应。

马文德指出，死者入院时，系统没显示他对那两种抗生素过敏，他也从未告知医生护士，医疗团队当下不可能知道他有药物过敏的风险。

另外，医疗团队怀疑他对抗生素过敏时，立即停止施药。中央医院的皮肤科医生以独立专家的身份出庭供证时表示，在这起案件中，医疗团队没有拖延诊断死者的情况，也给予他适当和及时的治疗。

黄廷方综合医院高级顾问医生供证时指出，类固醇或许掩盖了死者的过敏症状，导致到了疾病晚期才看得出不妥。马文德认为这说法需要进一步调查，确认是否真有这个医学现象。但马文德强调，验尸庭裁决不应牵连到院方提供给死者的治疗及护理水平。