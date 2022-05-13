内政团队与军方联手 700人员参与反恐演习

（早报讯）为了确保我国有能力应对恐怖威胁，内政团队和新加坡武裝部隊联手举行超过700名人员参与的反恐演习。

警方今天（5月13日）傍晚发表文告说，来自勿洛警署、东陵警署、警察部队特别行动指挥处、辜加警察团、本土防卫特遣队（Island Defence Task Force，简称IDTF）、武装部队特别行动部队（Special Operations Task Force，简称SOTF），新加坡民防部队第二分区和加冷消防局的人员参与了这次的反恐演习。

第一阶段演习在新加坡博览中心举行，警察部队和武裝部队人员应对各种攻击场景，例如简易爆炸装置（improvised explosive devices，简称IED）威胁，自杀式炸弹袭击和枪手袭击事件。在演习中，警员提供第一线支援，也提供额外的战术能力来歼灭枪手和自杀式炸弹袭击者。武裝部队人员则负责封锁“案发现场”来控制局势，民防部队负责疏散和救治“伤者”。袭击事件结束后，由警员和K9警犬协助寻找公众和匿藏的行凶者。

新加坡武装部队的医药急救队为”伤者“处理伤口。（国防部提供）

第二阶段演习则在工艺教育东区学院举行，警员这次需要应对枪击事件。内政团出动了无人驾驶的遥控侦察机，掌握现场状况并将实时消息更新给在场的警员。警察部队派出灾场指挥车来协调各部门的行动。武裝部队也提供支援逮捕枪手。

另一起演习则由生化武器、辐射性物质及爆炸物防御团（Chemical，Biological，Radiological and Explosives Defence Group，简称CBRE），以及医药急救队（Medical Response Force）一同进行，拿下自杀式炸弹袭击者。

文告说，警察部队和武装部队持续定期进行训练和演习，以确保时刻都能维护新加坡的主权和安全。在国土危机管理框架下，这种合作能加强双方对一系列威胁的反应。