全岛扫黄捕111女子 警方：组屋严禁卖淫

（早报讯）警方展开扫黄行动，111名女子和一名男子因涉及卖淫相关活动被逮捕。

警方今晚（5月13日）发表文告指出，刑事侦查局联同七大警署，于3月8日至4月30日，在全岛展开扫黄行动，扫荡的地点包括马里士他、勿洛、武吉巴督、芽笼、惹兰勿刹、劳明达街、罗弄基叻、三巴旺路、巴耶利巴路上段、实龙岗路上段和义顺等地的公寓、酒店和住宅单位。被逮捕的女子中，有些通过网站为性服务打广告。

警方说，年龄介于20岁至50岁的111名女子及一名58岁男子，因涉及卖淫活动被逮捕，调查工作仍在进行中。

警方强调，任何人刻意招揽、接受或同意用卖淫服务换取利益，或提供协助女子或女孩卖淫的服务，一旦罪成，将被判监禁不超过五年与罚款不超过10万元。

建屋局：严格看待滥用组屋行为

根据建屋发展局条款，屋主有责任进行例行检查，确保租客没有滥用单位，包括进一步分租单位或对邻居造成滋扰。警方强调，政府组屋是用于居住的，严禁卖淫。建屋局也严格看待滥用组屋的行为，并且不惜对滥用组屋的屋主采取适当行动。

文告也指出，任何单位的业主或业主代理人，若明知道租户进行色情活动，却依然出租单位，也将会在妇女宪章下被提控。罪成者可被判最高监禁五年或罚款10万元，或两者兼施。

重犯者则会面临最高罚款15万元，或监禁七年，或两者兼施。警方表示通过公众所提供的信息，当局将继续取缔涉及卖淫者。