新捷运第一季净利跌33％

（早报讯）新捷运（SBS Transit）今年第一季净利同比下跌33.5％至1550万元，营收同比则增加8.5％至3亿4400万元。

新捷运周五（5月13日）闭市后发布的第一季业务报告显示，第一季营业盈利同比下跌22.2％至1937万元，若不包括政府提供的冠病援助，第一季营业盈利则是同比大增205.5％。

新捷运第一季营业成本同比扬升11.2％至3亿247万元，因为雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）的停止以及从加薪补贴计划（Wage Credit Scheme）获得的节省减少，使到员工成本增加，而燃料和电力成本也上升。

它指出，虽然车票价格在2021年12月26日开始上调2.2％，但这无法抵消成本上升的影响，尤其是已没有雇佣补贴计划的帮助以及能源价格持续上升。第一季的电力成本同比大增超过40％。

新捷运的公共交通服务在第一季营收同比增加9％至3亿3350万元，营业盈利同比下跌26％至1360万元；其他商业服务第一季营收同比下跌3.5％至1060万元，营业盈利同比下跌10％至570万元。

它表示，滨海市区线（DTL）和东北线（NEL）每日的乘客量和去年第四季比有所上升。截至今年3月底，东北线和滨海市区线的乘客水平分别为冠病疫情暴发之前的67％和62％。

新捷运股价周五持平于2.87元。