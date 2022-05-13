餐饮业者ABR控股将以近2600万元 一举买下客纳街五间毗连的店屋

（早报讯）挂牌餐饮业者ABR控股（ABR Holdings）公司将以总值2588万元（不包括消费税）一举买下市区内客纳街（Club Street）五间毗连的店屋。

这五间毗连的店屋分别是Citystate Properties公司拥有的客纳街1号、3号和5号店屋（合共1700万元），以及一名新加坡人拥有的客纳街7号和9号店屋（合共888万元）。

ABR控股已向这五间店屋的业主支付购价的1％款项，获得有关的选购权书（option to purchase，简称OTP）。

ABR控股周五（5月13日）晚透露，这五间毗连的店屋，包括三间三层高带阁楼的店屋，以及两间两层高的店屋。这五间店屋合共的土地面积约为3557平方英尺，总建筑面积约为7225平方英尺。这五间店屋都已出租给The Bamboo Group Management II公司。

它说，公司参与了这些店屋的公开招标过程，后来与业主谈商达成交易，还没有正式为这些店屋进行估值。公司打算应用内部资源或银行贷款来购买这些店屋。

这是一项重大交易。这五间店屋的总购价，相当于ABR控股约9059万元市值的28.6％。

ABR控股将举行特别股东大会寻求股东批准收购这些房地产。它与两个业主的交易将同时完成。

公司说：“董事会认为，这个收购计划符合集团和股东的最佳利益。它符合集团的业务多元化，包括房地产业务，也是集团企业战略的一部分。”

ABR控股周五股价持平于0.45元。