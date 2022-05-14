政府推出电商市场交易安全评级 保障网购安全

（早报讯）为确保电子商务市场的安全，当局推出新措施，为电商平台进行交易安全评级。亚马逊、Lazada和趣天网获得最高的“四个勾”评级，其次为虾皮和Carousell，而面簿市场的评级为“一个勾”。

内政部昨天（5月13日）召开记者会指出，去年接获的电子商务骗案数量在所有类型骗案中排名第三，共2707起。打击诈骗跨部门委员会今天针对电子商务骗案推出电子商务市场交易安全评级（E-commerce Marketplace Transaction Safety Ratings）。新的评级制度可让消费者了解不同电商平台所采取的反诈骗措施，以及网上交易安全的资讯。

这项措施依照电商平台反诈骗措施的不同程度，将它们的评级分为一至四个勾，四个勾代表最佳评级。

电商平台若已采取所有重要的反诈骗措施，以确保用户的真实性、交易的安全性、消费者损失补救渠道的可用性，以及反诈骗措施的有效性，即可获得满分。评级每年4月更新。

目前参与的平台共有六个，评级从高到低依次为获得四个勾的亚马逊（Amazon）、Lazada和趣天网（Qoo10），三个勾的虾皮（Shopee），两个勾的Carousell，以及一个勾的面簿市场（Facebook Marketplace）。

消费者也可参考内政部网站上的安全建议，了解各个电商平台所提供的具体安全措施，并在进行网上交易时使用这些能够保护用户安全的交易方式。

另一方面，打击诈骗跨部门委员会也推出修订版TR76电子商务交易指导原则（Technical Reference 76 on Guidelines for Electronic Commerce Transactions）。

这项指导原则为电商交易设定标准，修订版新增为电子零售商和电商市场所设的反诈骗指南，为电商消费者提供更好的保护。新增的指南是在新加坡企业发展局的监督下，由新加坡标准理事会委任的工作小组拟定。

反诈骗指南为电子零售商和电子贸易市场提供最佳的作业方式，保障整个交易过程，包括购买前后及期间的客户服务和商家验证。这是为了更好地确保商家的真实性和提高交易安全性，同时协助执法机构打击骗案。一般来说，采用这项标准的电商平台会在安全评级中获得较高评级。