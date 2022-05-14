李显龙总理：印太经济框架有望带动美国和本区域经贸合作

（早报讯）我国总理李显龙形容，印太经济框架是个“新的开始”，虽然美国还没有具体的贸易或投资计划，但该框架能提供机会让美国和本区域国家恢复全面经济合作。

正在美国参加亚细安—美国特别峰会的李显龙总理13日在峰会结束后，接受随行新加坡媒体访问。他形容这是“具意义”的峰会，凸显美国尽管有很多其他事务要忙——俄乌战争正如火如荼地进行、中美关系也存在矛盾，在不稳定的国际环境下美国仍持续聚焦亚太地区，这对亚细安来说“非常重要”。

美国和亚细安国家在两天的峰会上讨论了许多国际议题，也探讨深化双边合作。美国总统拜登去年10月提出的印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）是其中一个重点议程。

李总理说：“从一个投资和贸易的角度来看，印太经济框架的内容比较少，但从其他方面看，它有它的价值。”

美国旨在通过IPEF和区域伙伴合作，针对共同关注的领域制定规则。不过由于专注的是制定规则，而不是开放市场，所以IPEF对部分国家欠缺吸引力。

美国提出IPEF，以作为替代《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）与本区域国家深化经贸合作的献议。美国前总统特朗普早前宣布退出TPP，美国在区域的经济影响力因此下滑。

李总理说，最理想的情况是美国可以重新加入TPP，但美国政治局势不允许他们这么做。“这（IPEF）是一个新的开始。虽然现在美国还没有准备参加贸易或者投资的具体合作，但希望以后有了IPEF……我们可以延伸下去，有机会恢复全面的经济合作。”

美国退出TPP被视为美国不够重视亚太地区的佐证。拜登政府上台后，努力扭转亚太国家的这个印象，除了频密派高官访问印太地区，发布的首份战略报告就是印太战略。这次特别邀请亚细安国家到美国出席特别峰会也是一个例子。

李总理指出，当前全球局势动荡，欧洲战火持续，多国还未从疫情的冲击中恢复，中美之间存在矛盾，但尽管如此美国还是召开了这场峰会，邀请亚细安领导人赴美，“显示美国珍惜亚细安这个伙伴，并期望和我们更多合作”。