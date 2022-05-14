李总理：期望重启新美海事合作及多边演习

（早报讯）南中国海作为全球贸易的主要水上航道，不仅是对主权声索国，对整个国际社会都很重要。随着疫情消退，新加坡期望与美国合作，重启实际的海事合作及多边演习。

拜登5月12日在亚细安—美国特别峰会揭幕时，宣布拨款1亿5000万美元（下同，2亿948万新元）在亚细安推行多项计划。其中，对海事合作的拨款就占其中40％。

我国总理李显龙13日在特别峰会其中一场会议上发言时说，东南亚的发展史可追溯回海上航线与科技的发展。本区域国家不论大小，发展和生存都与海事息息相关。

他说：“在我们的区域，南中国海在全球海上贸易和供应链网络中扮演重要角色……确保所有人在南中国海享有绝对的航行自由，是保护这个全球公域的关键。”

李总理肯定美国长久以来是区域海事合作的重要一员，在全球多地协助保护海上通道，维护繁忙航道的和平稳定。“美国对保障航行和飞越自由的决心，让区域得以维持开放稳定的环境，进行商贸和人员交流。”

在防务领域，新加坡支持美国通过“亚细安加八”国防长会议的平台，继续参与亚细安事务。新加坡也期待与美国重启多边演习，例如演练《海上意外相遇规则》等有利建立互信的措施，以及合作提高区域的海事运输能力、共享资讯和针对最佳作业方式交流。

此前因为疫情关系，许多国家都暂停联合军演。