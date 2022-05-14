首五个月骨痛热症病例逾8000起 比去年全年多逾五成

（早报讯）本地骨痛热症情况严峻，病例持续激增。今年首五个月共出现超过8000起病例，比去年全年的病例还多逾五成。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明今天（5月14日）早上到访兀兰一带的竹翠园公寓（Woodsvale），了解这个位于骨痛热症集中区的公寓如何预防伊蚊滋生。

他在受访时说，我国还未进入6月至10月的骨痛热症高峰期，病例就已远远高于去年一整年的累计病例，情况令人担忧。

“目前每个星期的新增病例增长速度比2020年本地骨痛热症病例历来最高峰的增速还要快。例如这周的新增病例就超过1000起，过去几年都没有出现这样的情况。”

陈国明说，为避免情况恶化，当局与社区伙伴、基层组织等合作，提高居民对灭蚊和防止伊蚊滋生的意识。

国家环境局说，截至昨天，本地过去一周共通报1055起骨痛热症病例。我国4月底有196个活跃的骨痛热症病例集中区，目前已经增至280个。透过与各机构和公众的合作，环境局自今年初以来发现的832个骨痛热症集中区，有552个已脱离名单，占集中区总数的70%。

尽管当局已加大宣导工作，一些场所仍有数个伊蚊滋生处，伊蚊滋生的情况严重。在骨痛热症集中区，约60%的伊蚊都在住家里滋生。

从今年1月至4月，环境局共在全岛展开约24万3000次稽查行动，其中1900次的稽查工作在工地进行。当局一共发现约7100个伊蚊滋生处。

环境局采取严厉的执法行动，对付伊蚊大量滋生的物业业主和住户。住家若屡次滋生蚊子，或在同一次稽查行动中被发现有多处滋生蚊子，违例者首次被提控，可面对最高5000元的罚款，或最长三个月的监禁，或两者兼施。再犯者会面临更严重的刑罚。

工地等地点若出现滋生蚊子的情况，违例者首次被提控，可面对最高2万元的罚款，或监禁不超过三个月，或两者兼施。再次被提控的违例者则会面对最高5万元的罚款，最长六个月的监禁，或两者兼施。