邻里购物券计划反应热烈 首三天逾55万户家庭领取

（早报讯）2022年社区发展理事会邻里购物券计划刚推出三天，已有超过55万户本地公民家庭领取，反应热烈。

市长委员会主席、西南区市长刘燕玲今午（5月14日）在面簿贴文透露上述数据，已领取购物券的家庭数量，占122万户本地公民家庭的45%。

已领取购物券者可最迟在今年12月31日前，到超过1万6000家参与计划的邻里商店和小贩摊位使用。

财政部长黄循财本月11日为这项计划主持推介仪式，这是继去年12月13日推出首轮社理会邻里购物券后，政府在不到五个月时间内再次发放每户家庭100元的购物券，以协助公民家庭减轻日常开销负担。

新的购物券和去年一样，以数码形式发放，每户家庭限一人到指定网址（go.gov.sg/cdcv）使用Singpass登录领取，之后便可与家人分享链接，让他们也能使用购物券。

刘燕玲也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长，她指很高兴听到居民对第二轮数码购物券的正面反馈，特别是领取和支付过程简单易懂。

“如果您还没有领取社理会邻里购物券，不妨趁这个长周末去领取。当您使用购物券时，等于是支持我们的邻里商家和小贩。”

购物券有2元、5元及10元三种面值，公众付款时可用现金填补差额。若所使用的购物券数额比实际消费高，则不能退款。公众可到 https://go.gov.sg/cdcvouchersmerchants查询参与计划的商家。