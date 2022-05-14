306人涉欺诈或充当钱骡被警方调查

（早报讯）306人因涉嫌欺诈或充当钱骡，目前接受警方调查。他们相信涉及941起骗案，金额高达640万元。

警方今天（5月14日）发文告指出，商业事务局联合七大警署在4月29日至5月13日间，展开为期两周的执法行动。

年龄介于15岁至74岁的115名男子和191名女子因涉嫌诈骗或当钱骡目前正协助警方调查，他们相信涉及超过941起骗案，多为与假冒商务电邮、假冒中国官员、电子商务、假冒朋友、网络爱情、投资、求职、借贷、技术支持等相关的骗案，涉及金额高达640万元。

目前涉事人员因涉嫌欺诈、洗钱、无照提供付款服务等罪名接受调查。一旦欺诈罪成，将面临最长10年监禁和罚款；一旦洗钱罪成，将面临不超过10年监禁、罚款不超过50万元，或两者兼施；一旦无照提供付款服务罪名成立，将面临不超过三年监禁，罚款不超过12万5000元，或两者兼施。

警方将对任何涉及欺诈的行为严格执法。为避免卷入其中，公众不应将个人的银行户头或电话号码提供给他人使用。

公众如果要了解更多防范骗案的信息，可上网www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨警方热线1800- 255-0000，或上网到www.police.gov.sg/ iwitness，提供诈骗案线索，所有资料都将保密。