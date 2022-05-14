伪装成微软系统更新软件 骗子锁受害者电子设备勒索

（早报讯）骗子将勒索软件伪装成微软系统更新软件，通过锁住电子设备或数据的方式勒索受害者。警方吁请公众提高警惕。

警方及新加坡网络安全局今天（5月14日）发出联合文告说，近几周，当局发现有受害者下载并安装了假冒的微软（Windows）系统的更新软件，导致设备中的数据被勒索软件“Magniber”加密，不法分子会在设备显示解锁金额，趁机勒索受害者。受害者若想要重新获得设备的访问权限，就须用比特币等加密货币支付赎金。

勒索软件（Ransomware）是一种恶意软件，能通过加密文件来阻止用户访问，不法分子会勒索受害者，作为解密文件的条件。

勒索软件除了会加密受害者的设备数据外，也可能盗取或利用受害者的个人资料，包括银行户头、信用卡资料、社交媒体账号、照片、视频等。勒索软件可以侵入受害者的财务户头中盗取钱财，或在社交媒体账号中假冒受害者制造信用卡诈骗，或利用获取的照片、视频进行勒索及诈骗；不法分子还能远程控制受害者的设备，甚至造成数据损失。

为避免成为勒索软件的受害者，公众应采取以下措施：

确保自己的手机、电脑及电子设备更新至最新版本，并安装防毒软件，以侦测并消除恶意软件；

应从官方或经验证的渠道下载文件，包括应用及更新等，保证文件内没有恶意软件或病毒；

公众应在不同的系统中，备份自己的数据。数据备份最好是使用外置硬盘，并确保外置硬盘没有连接在设备或是云端等；

避免点击弹出式窗口广告及来历不明的电邮附件。

一旦落入骗局，公众应立即报警求助，也不应按骗子要求支付赎金，因为这无法保证对方会解锁数据，而且会助长不法分子的犯罪气焰，让更多人受害。

公众可浏览“对赎金说不”网站https://www.nomoreransom.org，看看是否有合用的解密软件。

想了解更多勒索软件的信息及预防措施，可查看新加坡网络安全局网站，阅读电脑紧急反应组（SingCERT）的相关建议。