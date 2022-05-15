农历新年狮城怡保来回机票逼近千元

（早报讯）离明年农历新年还有八个月，但热门春节日期往返新加坡和怡保机票最便宜已破600元，酷航更是逼近千元，受访游子认为价格太夸张，决定等长巴开票。

马来西亚交通部长魏家祥日前指出，各大航空公司已开卖明年农历新年的机票，如果要购买新年的机票就要趁早，否则临时才买一定会很贵。另外，石油价格上涨也导致所有航空公司的票价上涨。

“这是所有航空公司所使用的定价机制。”

明年农历新年大年初一落在1月22日星期日，距离现在还有一段时间。对于想要回乡的游子，最热门的日期为1月20日（星期五）小年夜从新加坡出发，1月29日（星期日）返新。

《新明日报》记者上网查询春节往马国吉隆坡、怡保和槟城的机票时，发现价格已经开始飙高，而且程度相当夸张。当中最让人咋舌的是新加坡往怡保的机票。

以上述日期为例，往返两地的最低票价为亚航的608元。如果搭乘的是酷航，价格则已飙涨至984元，而且不仅是以上日期属这个价格，选择前后好几个日期的话也同样是984元起跳，可见更早之前已经有很多人购票了。

在本地工作的怡保人林婉婷（32岁，服务业）相当惊讶机票价格这么快就飙涨到这个地步，因为疫情前春节机票最多也只是飙高到六七百元，而且通常是在离春节还有一两个月的时候才如此。

“我在想可能是很多人这两年的新年都没机会回去家乡，所以不想连续三年都没回去过年，毕竟过年对我们华人来说真的是大事。不过，我是不愿意花这么多钱啦，太夸张了。反正长途巴士春节车票还没开卖，到时再抢买车票吧。”