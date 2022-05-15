庙宇首办 千人挤爆为宠物祈福

（早报讯）惹兰勿刹庙宇卫塞节前夕首次举办宠物祈福晚会，三小时内有2000人带着宠物前来，包括“毛小孩”、鸟和鱼祈福。

大乘禅寺自2001创立以来，就欢迎信众携带宠物参与农历新年团拜及卫塞节庆典活动，随着疫情限制放宽，寺院决定首次举行以“护生”为主题的“宠物祈福晚会”，让信众与毛小孩一同欢庆卫塞节。

加持仪式昨晚（5月14日）7时30分在庙里进行，吸引大批信徒带着宠物前来，现场挤得水泄不通。除了猫、狗、兔子和仓鼠等常见的宠物外，也有善信带着家中的鸟儿、鱼儿到场祈福。

据观察，祈福仪式分成多个步骤，现场也划分出不同区域让信众们牵着宠物参与仪式。信众可带着宠物燃灯许愿、浴佛、绕佛塔、转动经轮，或是让寺内僧人为宠物进行加持仪式。另外，现场也有配合会场里的亲宠物活动，如爪掌绘画（paw painting）。

宠物们在仪式上东张西望，顿时让庄严的加持仪式多了一份趣味。

黄伟锋也指出，活动反应踊跃，有2000人到场，参与的各类宠物有约800至1000只。

“我们去年12月筹办，反应热烈，寺院工作人员接获大量询问，我们决定在卫塞节当天举行的‘僧众祝福’仪式由2小时延长至4小时，让错过今晚活动的信众也能携带宠物前来接受祝福。”

另外，据观察，由于人数超出预期，当晚有不少信众因时间关系，无法参与“爪掌绘画”活动。活动开放时间也延长半小时，直至晚上11时许才结束。