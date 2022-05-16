咖啡座下“玻璃雨” 食客弃面包慌逃

（早报讯）淡滨尼一间商场二楼的玻璃围栏突然爆破，结果下起“玻璃雨”，碎片掉落到楼下咖啡座，食客慌逃。

昨天（5月15日）下午5时30分左右，Tampines 1购物中心二楼的玻璃围栏不知何故爆裂，导致碎片撒落一地。

受影响的店家是二楼一间泡泡茶店，店员透露，事发时没有顾客坐在事发处附近，而他们的长桌与玻璃围栏也间隔一段距离。事发时并无人触碰过，不知玻璃为何会突然碎裂。

店家随后将受影响区域封锁起来，商场工作人员之后在傍晚6时许抵达现场清理，并封锁二楼和一楼的受影响区域。

据观察，玻璃碎片飞落到一楼的地板上，但所幸当时无人在下方走动，因此没有人受伤。不过，地下一楼的咖啡座却无故遭殃，下起“玻璃雨”时，有不少顾客在享用咖啡和面包。

不愿透露姓名的一名女公众说，当时不少顾客大吃一惊，纷纷离开咖啡座。“保命重要，咖啡和面包不算什么。”

咖啡座职员则说，他们在清理玻璃碎片，并确保楼上玻璃片不会再落下来后，就继续照常营业。

工作人员事后用布条遮盖玻璃爆裂的围栏。（庄耿闻摄）

Tampines 1商场今早回复《新明日报》询问时证实，二楼一处的玻璃围栏破裂，玻璃碎掉落至一楼以及地下一楼。发言人表示，职员随后封锁了受影响区域并向商户提供协助。

“玻璃碎片清除后，商户在一小时内恢复营业。二楼的玻璃围栏也被移除。”

据透露，一名商场顾客的脚部轻微割伤，商场正在调查事件。

“顾客及商户的安全至上，我们对造成的任何不便深表歉意。”