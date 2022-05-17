（早报讯）美国隔夜股受通货膨胀和疲弱的中国经济数据影响，纳斯达克指数和标普500指数持续下滑。

中国严格的冠病疫情措施导致4月份零售和制造业数据跌至两年低谷，动摇国际投资者信心。

市场也对美国通胀、利率上升和不明朗的经济前景感到担忧。

纳指周一（5月16日）跌1.20%，报1万1662.79点；标普500指数收跌1.20%，报4008.01点。道琼斯指数则微涨0.08%，报3万2223.42点。

新加坡海峡时报指数上周五（13日）闭市报3191.16点，上涨25.98点或0.82％。

在个股消息方面，今天（17日）可关注股票有：

1.华丰股份（Hwa Hong）接到Sanjuro United公司的全面收购献议。Sanjuro United提出以每股0.37元现金的价格收购华丰的所有股权，并计划在收购完成后将它除牌。收购价比公司截至去年12月底的每股净资产值高出29.8%，也高于过去九年来的所有闭市价，包括在5月12日的上个交易日。

2.IREIT全球（IREIT Global）的Bonn Campus唯一租户GMG延长租约六年。GMG是德国电信（Deutsche Telekom）的子公司，从2023年5月开始租下整座大楼直到2029年。

3.USP集团（USP Group）由亏转盈，截至今年3月底的全年净利726万元，扭转去年全年亏损125万元的情况。全年营收同比增长20.15%至4094万元。

每股盈利为5.96分，优于去年同期的亏损1.75分。

4.在凯利板挂牌的惠胜置地（Hatten Land）发布最新业绩，集团持续蒙受亏损，截至今年3月底的九个月里，净亏达6320万令吉（约2000万新元），去年同期也净亏7914万令吉。

集团在3月底时的总贷款为2亿9930万令吉，其中2亿2370万令吉是流动负债（current liabilities），已超出了集团总数为550万令吉的现金和银行余额。集团的净资产值从去年6月底的5557万令吉，大跌至746万令吉。

5.家善控股（Casa Holdings）截至3月底的半年净利为159万元，同比上扬87.1％。集团营收也上升13.6％至1075万元。

6.停牌的Magnus能源（Magnus Energy）在截至3月底的今年第一季转亏为盈，从去年第一季的亏损24万8000元，转为97万4000元的盈利。集团第一季营收上升26％至310万元。

7.文祥机械公司（Mun Siong Engineering）在美国成立非直接子公司Pegasus Industrial Midwest，通过这家公司投资750万美元（约1040万新元）。子公司的核心业务是为换热器和管道提供维修、涂层和清理服务，这也是文祥机械的核心技能。

8.中圣集团（Sunpower Group）截至3月底的第一季净利增加14.7%至3110万人民币（约637万新元），营收大增74.3%至7亿3850万人民币。