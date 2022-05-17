樟宜机场T5计划重启 预计两三年内开始建造

（早报讯）航空业现曙光，暂缓两年的樟宜机场第五搭客大厦的发展计划重启，预计两三年内展开工程。

交通部长易华仁今天（5月17日）在首届樟宜航空峰会的开幕仪式致辞时说，目前和预估的航空旅游复苏数据为当局提供了新动力去巩固基础设施能力，为下来的增长做准备。

“我很高兴宣布，我们将重启第五搭客大厦（T5）的项目。”

易华仁说，政府在计划暂缓的两年期间，全面检讨了T5的设计，让它更模块化和灵活，以加强T5的韧性和可持续性。政府会陆续与设计和工程顾问接洽，更新和优化T5设计。根据复苏步伐，我国预计在两三年内开始建造T5，在2035年左右（mid 2030s）完成，以应付预估需求。

疫情暴发后，政府根据事态发展对航空业未来的走向进行全面评估，并宣布把原定2020年开始招标兴建的T5项目暂缓至少两年。T5的设计和格局也将作出调整，把新的安全措施要求和未来行业需求考虑在内。

我国将在新的航空交通管理概念上做投资，确保运作能力足以应付增长。

我国的目标是在今年内恢复至少50％航空乘客量，而至今，入境的旅客量已恢复至疫情前超过40％的水平，对比3月的约18％，增加超过一倍。

国际航空运输协会（IATA）理事长沃尔什（Willie Walsh）昨天（16日）受访时指出，国际旅游复苏比预计快，有望在明年恢复到疫情前的水平。

另外，新加坡与国际民航组织（ICAO）的“发展中国家培训计划”（Singapore-ICAO Developing Training Programme）会再延长三年。

易华仁说，这项计划自2001年成立以来，为来自130个国家约1500名政府官员提供培训。在最新一轮的延长，新加坡将在未来三年通过奖学金和研究金提供160万美元（约220万新元）的培训资助。