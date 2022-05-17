政府推出三幅伦多地段 共可建造1265个住宅单位

（早报讯）市区重建局在上半年政府售地计划下推出位于伦多中路（Lentor Central）、伦多花园（Lentor Gardens）和伦多山路（Lentor Hills）B地段的三幅99地契地段，预计可提供1265个住宅单位。

三幅地段靠近汤申—东海岸地铁鲜的伦多地铁站。其中，伦多中路地段和伦多山路B地段属于正选名单地段，而伦多花园地段则属于备售名单地段，供发展商勾出。

伦多中路地段总楼面面积为43万4140平方英尺（4万零333平方米），最高为23楼，约可建造470个单位。

伦多山路B地段总楼面面积24万4556平方英尺（2万2720平方米），低层区最高为八层楼，中层区最高为19楼，约可建造265个单位。

伦多花园地段总楼面面积49万4290万平方英尺（45921平方米），低层区最高为八层楼，中层区最高为16楼，约可建造530个单位。

伦多中路地段和伦多山路B地段的招标活动将在今年9月13日中午截止，与将于6月在上半年正选名单下推出的武吉巴督西5道（Bukit Batok West Avenue 5）的执行共管公寓的招标截止日期定在同一天。

今年1月，伦多山路（Lentor Hills Road）A地段的招标吸引四方人马竞标，由丰隆控股的子公司Intrepid Investments、国浩房地产（GuocoLand）和TID Residential组成的财团得标，成交价近5亿8660万元，相当于容积率每平方英尺1060元。

国浩房地产目前也在伦多中路开发一个综合发展项目Lentor Modern。