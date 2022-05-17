图书馆试新设置 通过智能闸门就能借书

（早报讯）公众日后到中央公共图书馆借书时，只需拿着书籍走到智能自动闸门，扫描身份证或图书馆应用，就完成借书程序，十分便利。

位于国家图书馆大厦底层的中央公共图书馆从6月13日起暂时关闭至明年第二季度左右，进行翻新工作。翻新工作的详情会在稍后公布。

为了让公众能继续到中央图书馆图借阅书籍，图书馆从明天（5月18日）起，在五楼的读书室展开Grab-and-Go自动化借阅服务试点计划。

在进入读书室时，公众须在入口处的自动闸门扫描自己的身份证或图书馆应用。选择好自己想要借阅的书籍后，公众只要站在出口闸门，闸门便会自动感应到他们手中的书籍。公众在扫描自己的身份证或图书馆应用后，就完成借阅程序。

这一自动化系统使用超高频的无线射频识别技术（RFID），感应范围为一到两米左右。国家图书馆规划与发展主管陈伟明受访时说，他们从去年6月展开为期一个月左右的内部测试并进行调整。

“我们现在图书馆用的是高频的RFID科技，所以借阅的时候要把书籍放在柜台桌子上才能借阅。现在只要拿着书，走到闸门，就能感应到手中的书籍。”

读者每次最多能借阅八本书籍。读书室内共有约5000本四大语文书籍供读者借阅，占中央图书馆总书籍量的10%左右。陈伟明说，选择的书籍主要是借阅率高、较受读者欢迎的书，但不会有儿童书籍以确保不影响使用读书室的用户。

图书馆会在评估后，决定是否会在其他图书馆和邻里推出这项服务。