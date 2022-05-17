本地股市周二早盘升0.39%

（早报讯）本地股市暂时摆脱宏观负面因素，海峡时报指数周二（5月17日）早盘上升12.52点或0.39％，至3203.68点。

亚洲其他股市也表现不俗，截至中午12时，香港恒生指数上涨2.23％)至2万零395.66点；日经指数上升0.30％至2万6627.50点；韩国KOSPI上升0.70％至2614.74点。上证指数早盘上升0.29％至3082.66点。

本地股市早盘领涨的海指成分股包括新加坡航空（SIA）和丰树商业信托（Mapletree Commercial Trust），分别上升2.52％和2.27％，报5.29元和1.80元。

下跌的有城市发展（CDL）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），分别滑落1.35％和1.22％，报8.07元和2.42元。

投资教育公司Invest Coach董事经理蔡一鸣接受《联合早报》访问时说：“海指在过去数周已下跌不少，市场现在出现技术性回升。由于我国还没有完全受到通货膨胀的直接冲击，我预计接下来股市还会下滑。”

全场交易量为8亿3240万股，交易额为6亿2596万元。上升股235只，下跌股156只。

在个股消息方面，华丰股份（Hwa Hong）接到Sanjuro United公司的全面收购献议。Sanjuro United提出以每股0.37元现金的价格收购华丰的所有股权，并计划在收购完成后将它除牌。收购价比公司截至去年12月底的每股净资产值高出29.8％，也高于过去九年来的所有闭市价，包括在5月12日的上个交易日。

IREIT全球（IREIT Global）的Bonn Campus唯一租户GMG延长租约六年。GMG是德国电信（Deutsche Telekom）的子公司，从2023年5月开始租下整座大楼直到2029年。

USP集团（USP Group）由亏转盈，截至今年3月底的全年净利726万元，扭转去年全年亏损125万元的情况。全年营收同比增长20.15％至4094万元。

每股盈利为5.96分，优于去年同期的亏损1.75分。