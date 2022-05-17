两女经纪串谋图骗保金 主谋坐牢两周

（早报讯）两名女保险经纪同流合污，窜改意外发生的日期，企图骗取上千元保金，主谋称是一时冲动，法官不接受，今早（5月17日）判她坐牢两周。

《新明日报》早前报道，来自专业投资咨询服务（简称PIAS）的金融服务经理黄欣恬（27岁）以及友邦保险新加坡（AIA）的保险经纪郭佩仪（40岁）因串谋欺骗，双双被控。

被指是主谋的郭佩仪今早承认一项欺骗罪和一项酒驾罪。

调查揭露，2020年7月2日，被告给黄欣恬发短信，说想购买意外保险，还说自己三天前在酒店摔倒，右脚骨折。

被告隔天签下保单，同月7日告诉黄欣恬将在“下周动手术”。虽然她知道自己是在意外发生后才购买意外保险，但心中早已盘算着靠这份保单索赔。

两人的短信对话中可见，她们清楚知道或许索赔会遭拒绝，但仍选择放手一试，甚至讨论把意外发生日期改到哪个日子。被告数次询问宏利保险的审查是否严格，黄欣恬则说无论如何会帮忙争取。

保险公司经调查后，于2020年10月26日报案，举报被告的骗保行为。

法官下判时说，此案铁证如山，被告是精心策划而并非她所说的是一时冲动。法官也认为她的罪责比黄欣恬高，所以不接受辩方对于判刑的建议，即只给予罚款。（人名译音）

因骗保一案被调查，被告期间又涉酒驾开入公寓烧烤区。

调查揭露，被告去年9月14日傍晚6时许，到顾客位于吉士德路（Gilstead Road）公寓的住家谈公事，10时许开始喝酒，喝了约四杯烈酒，隔天凌晨4时离开。

她将车子驶出停车场后，把车子开上了人行道，接着本该左转往出口驶去，却右转开向烧烤区，两名路人试图帮她驶离烧烤区不果。

警方抵达后，当场为她做吹气酒精检测。被告没通过检测，交警将她带回警局验出她每100毫升呼气中，含有77微克的酒精，超出法定的35微克。

针对此案，法官判她罚款7000元以及吊销各级执照三年。