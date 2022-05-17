哥罗福巷书店“隔出”理发店 剪发6元 20年不涨价

（早报讯）阿叔与妻子27年前买下店铺，一半店面让太太经营书店，另一半自己开理发店，20年来剪头发只收6元，全年无休，也从不涨价。

这家位于哥罗福巷（Crawford Lane）第465座组屋底层的克力达理发店，长年来只收6元理发费。

记者走访时，发现原来店铺一分为二，一半是理发院，另一半则是书店。店主官金昌（70岁）受访时表示，夫妻俩早在1983年租下店铺，起初想开美发院，但当时邻里已有八间美发院，因此作罢，选择经营书店。

后来，他们在1995年向银行贷款40万元，买下了店铺，岂料隔年经济萧条，每月又得偿还高达3400元的贷款，生意一度难以为继。

官金昌说：“2002年的时候，我决定在书店内隔出一个小空间开设理发店。不过，当时居民们对我没什么信心，生意十分冷清。”

为吸引顾客，官金昌将理发费定为6元，即使在农历新年或假期也不涨价，维持至今。

“起初是担心顾客流失，不敢加价，后来在2016年年尾付清贷款，没有了经济压力，也没必要涨价了。疫情期间，我的客源锐减50％，如今每个月可赚3000元左右。”

官金昌表示，他如今儿孙满堂，已别无所求，工作只为打发时间，盼与妻子保持身体健康。

“我不想无所事事，工作还有收入，我会一直继续工作。”