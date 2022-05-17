新加坡和亚细安六国承诺共同支持航空业复苏

（早报讯）新加坡和亚细安六国交通部长联合承诺在载客能力、可持续发展以及安全等方面合作，重申支持航空业复苏。

新加坡、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国的交通部长今天（5月17日）在首届樟宜航空峰会发表联合声明指出，冠病疫情显著冲击全球航空领域，影响经济与社会发展，和区域及以外的连通性。

有鉴于各国采取的应对行动，以及在第15届亚细安卫生部长会议针对冠病健康认证所同意建立的通用核查机制，七国代表承诺支持国家、国际组织、行业和利益相关者之间的紧密合作，紧急重建和恢复航空连接和民航领域。

声明指出，各国承诺推动培训和载客能力的提升，也促请交通、公共卫生和移民机构之间持续相互交流和咨询，以支持民航领域的复苏与增长，并确保跨境航空旅游和人员流动的安全与效率。

各国也将通过加强区域和国际合作来推动、分享和实施可持续方案，包括环保科技、改善人力与机构的能力，以及支持可持续消费和生产模式。

同时，各国代表鼓励发展共同的公共卫生和安全措施，保护旅客和交通行业人员的安全和福利。这些措施将根据国际民航组织的标准和建议，确保达成最高的安全级别，以充分从区域的监管合作和趋同中获益。

此外，各国承诺就知识共享、发展亚细安航空市场，以及加强与东南亚和其他区域的航空连通性等方面，作出努力。