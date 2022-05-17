组屋疑电线短路失火 红山35居民被疏散

（早报讯）又有组屋失火，滚滚浓烟直冲顶楼，三个组屋单位的窗户外墙遭殃，所幸无人受伤。

这起火患今天（5月17日）早上11时30分左右，发生在惹兰红山第117座组屋九楼的一个一房式单位。

住在失火单位隔壁的居民古玛丽（Kumari Sarawati，50岁，家庭主妇）早上听到“砰”的一声，还以为是邻居掉了东西没有太注意。“但没过多久，我就闻到一股很刺鼻的塑胶烧焦味，开门一看发现走廊都是浓烟，就连忙逃下楼。”

古玛丽说，住在隔壁的是一位70岁的马来妇女和她的两个孩子，一家三口约七个月前搬来。“平时白天只有妇女在家，但火患发生时，屋内没有人。”

住在11楼失火单位正上方的沈宝荣（65岁，景观工人）接到邻居的通知后，急忙从工作的武吉士赶回家。他的睡房窗户被熏得漆黑，屋内地板上都是灰烬。“我已经习惯出门前关电，就是怕发生电线短路的意外。所幸楼下的火势没有蔓延，不然这里都是老人家，蔓延开来就很危险了。”

住在12楼的李姓居民（57岁，摊贩助手）说：“当时我的小女在家办公，从房间出来上厕所时才发现厨房满是黑烟，于是立刻抱起宠物狗跑下楼梯。我隔壁住了一位70多岁行动不方便的妇女，幸亏她的儿子今天来探望她，两个人及时逃下楼，不然后果不堪想象。”

民防部队受询时说，早上约11时35分接获通报，消防员到场时单位内冒出滚滚浓烟，于是立刻破门而入，用一支水枪把睡房内的火势扑灭。约35人被疏散，没有人在火患中受伤。

初步调查显示，火患疑似是因电线短路引起的。