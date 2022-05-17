未持工作证件兼职撰稿 英国籍洋汉被罚款

（早报讯）英国籍洋汉未持合法工作证件，在本地兼职帮雅虎（Yahoo）撰稿，以及为金融媒体提供电视和视频制作有关的服务，从中赚取3万多元酬劳。洋汉、涉案公司和一名找被告撰稿的男子今天（5日17月）认罪后，分别被判罚款6500元、5500元4000元。

这名洋汉是斯图尔特（Stuart Calum Arthur Alistair，36岁），他面对两项抵触雇用外来人力法令的控状，认罪后被判罚款6500元。

另外，涉案的金融数据科技公司路孚特（Refinitiv，原为汤森路透）和菲迪沙（30岁）各承认一项抵触雇用外来人力法令的控状后，分别被判罚款5500元和4000元。

根据案情，斯图尔特于2014年与本地女子结婚后，在2015年11月至2019年3月间取得长期探访准证，他目前则持短期探访准证。

2015年至2016年，路孚特找斯图尔特招募后者担任助理制片人，帮忙制作电视和视频相关的内容，为期一年，月薪为4500元。斯图尔特答应接下这份工作，但并未签署雇佣合约。

公司之后接连帮斯图尔特申请就业准证（Employment Pass），以及工作许可证（Letter of Consent），但都遭到拒绝。

尽管斯图尔特没有合法工作证件，公司仍雇用他为兼职制片人长达半年，他前后赚取3万多元薪水。

菲迪沙则是网络媒体Popspoken的前合伙人，他在2015年5月与雅虎签署合约，每个工作日得提供3篇至5篇新闻稿，每发表一篇文章，他就可赚取150元。

菲迪沙与斯图尔特的妻子是朋友，因此认识被告。他知道被告没有合法工作证件，但仍找被告帮忙撰稿，并答应在文章被刊登后支付100元报酬，自己则抽取50元佣金。

调查显示，2015年6月至8月间，被告帮菲迪沙撰写的七篇新闻稿都被发布在雅虎网站上，被告从中赚取700元，菲迪沙则抽取350元佣金。

2019年，人力部接到相关举报后展开调查，一连串的罪行才被揭发。