失信170万元及挥刀威胁上司 会计经理入狱六年

（早报讯）失信公司超过170万元，东窗事发后还拿刀威胁上司，海运公司前会计经理监守自盗，入狱六年。

新加坡籍男子周博通（68岁）早前承认失信、做假账和刑事恐吓共17项罪名，控方提控其中八项，其余九项交由法官下判时纳入考量后，今天（5月17日）面对判刑。

根据法庭资料，被告从1992年起任职海运公司BSA Transportation私人有限公司的会计经理，在公司任职20年后开始“偷吃”，从2012年至2019年，监守自盗长达七年。

案情显示，被告授权管理公司的银行户头，可代表公司发出支票。每次干案时，他会在董事预先签好的支票上填写一笔数目，把支票兑现后，再做假账和伪造付款记录掩盖罪行。

根据罪状，被告前后使用56张支票，兑现了111万9300元，伪造了45张付款记录。综合所有控状，被告在七年内私吞公司174万2800元。

被告的行径在2019年7月被揭发。两名公司董事发现公司账目与银行转账记录有出入，找被告讨说法，结果双方发生激烈争吵，被告甚至拿起水果刀指向其中一名董事。

被告立即被开除，董事隔天报警。被告至今一分钱也没偿还。

Eldan Law LLP法律事务所的杨健伟律师求情时称，被告觉得自己多年来在公司遭受不平等待遇，常被董事侮辱和谩骂，因此感到非常沮丧，甚至患上抑郁症。他因担心找不到另一份工不敢辞职，为了发泄才挪用公款，到卡拉OK消遣解闷。

律师表示，被告在落网后承认罪行，也为自己的行为感到懊悔，恳请法官从轻发落。控方则反驳说，被告是因为证据确凿，别无选择而认罪，这不是懊悔的表现，促请法官重判。（人名译音）