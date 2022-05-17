冬海集团第一季亏损扩大37%

（早报讯）在美国上市的本地科技公司冬海集团（Sea Limited）今年第一季亏损扩大至5亿8010万美元（8亿零319万新元），较去年同期的4亿2210万美元亏损，增加了1亿5800万美元或37.4%。

集团今天（5月17日）发布截至3月底的第一季业绩显示，尽管集团营收同比增加64.4%至29亿美元，但集团营运成本同时增加67.8%至16亿6806万美元。这也使得集团经调整息税折摊前（EBITDA）亏损为5亿零990万美元，与去年第一季取得的8810万EBITDA盈利形成对比。

集团第一季总毛利（gross profit）为12亿美元，同比增长81.3%。

集团各业务方面，Shopee经调整后的EBITDA亏损为7亿4280万美元，较去年同期的4亿1290美元亏损来得更大。第一季每笔订单的调整后EBITDA亏损为0.40美元，也较去年同期的0.38美元亏损稍高。这主要是由于总部成本增加。集团整体电商平台营收为15亿美元，同比起64.4%。

数码游戏方面，第一季营收为11亿美元，上扬45.3%。不过经调整后的EBITDA为4亿3140万美元，比去年同期的7亿1730万美元的EBITDA有所减少。

集团数码金融服务的营收为2亿3600万美元，同比大增359.9％。第一季经调整EBITDA亏损为1亿2490万美元，,较去年同期的1亿5310万美元亏损有所缩小。