盛港市镇会明年初直接管理盛港所有分区

（早报讯）因招标管理代理公司的活动未获得任何投标，盛港市镇理事会在现任管理代理公司的合约明年到期后，将直接管理盛港市镇所有分区的事务。

盛港集选区今天（5月17日）傍晚在面簿贴文透露，上个月展开的投标活动没有接到任何一方的投标。工人党议员负责的盛港集选区是在2020年全国大选后成立，其中原属白沙—榜鹅集选区的万国区、康埔桦区和原属榜鹅东单选区的河谷区原本由白沙—榜鹅市镇会的代理公司怡安产业（EM Services）管理；而原属盛港西单选区的安谷区则原本由宏茂桥市镇会的代理公司新工产业管理服务（CPG Facilities Management）管理。

盛港市镇会在2020年7月30日成立后，接过了宏茂桥市镇会与白沙—榜鹅市镇会和上述两家代理公司的合约。除了安谷区自去年10月31日由盛港市镇会聘请的工作人员直接管理以外，其他分区都由怡安产业管理，直到合约期在明年1月31日结束。

贴文说，为谨慎起见，盛港市镇会在合约结束前的几个月，即4月为万国、康埔桦和河谷区的管理代理服务展开招标。招标活动上个月29日截止时没有收到任何投标。

盛港市镇理事（Councillors）经考虑后投票决定，在怡安产业的服务合约到期后直接管理市镇会。这期间，怡安产业会继续为盛港市镇会提供服务。盛港市镇会感谢怡安产业这几年来为盛港居民的服务。

盛港集选区议员与市镇会也向居民保证，优先确保服务得以延续。贴文说，有了管理安谷区的经验，加上距离交接还有超过八个月的时间，市镇会有信心能够顺利交接，为居民提供高素质的服务。