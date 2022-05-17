东运会：我国自由泳女将颜欣慧进账河内第三金

（早报讯）今天（5月17日）一共进行六个游泳项目决赛，我国获得三枚金牌，颜欣慧、洪玮和柯正文的表现让人惊艳。

现年19岁的颜欣慧在角逐的第三个个人项目中继续收获金牌，她在女子400米自由泳中以4分14秒16夺冠，队友林乙暄则以4分18秒19排名第四。银牌和铜牌分别属于泰国的卡蒙查诺（4分17秒13）和越南泳手天武帝美（4分17秒52）。

本届东运会中，颜欣慧已获得200米和800米自由泳金牌，对比2019年她这次的收获颇丰，她三年前只赢得800米自由泳和4X200米自由泳两枚金牌。

柯正文这次并没有参加所有仰泳或蝶泳项目，他在今早的男子50米仰泳预赛以第三名的成绩进入决赛，后来在决赛发威，以25秒83摘金。值得一提的是，这是柯正文时隔七年再度在这个项目称王。

上届冠军西曼以25秒88收下铜牌，银牌属于越南的阮保利。同场竞技的另一位我国泳将许颖轩则以26秒42位列第五。

柯家两姐妹在女子50米蝶泳都站上领奖台，柯婷文卫冕失败，以26秒88获得银牌，妹妹柯敬文则以26秒98收下铜牌，获得金牌的是泰国泳手甄吉拉（26秒53）。

在男子200米蛙泳中，我国泳将洪玮缔造历史，为新加坡赢得这个项目的首枚金牌。最后进行的男子4X200米自由泳接力由陈永进、林峻纬、约瑟林和柯正文获得铜牌。